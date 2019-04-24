Ким Чен Ын прибыл в Россию для встречи с Путиным (видео)

CA-NEWS (CA) - Глава КНДР Ким Чен Ын, направляющийся на встречу с президентом Владимиром Путиным, прибыл в Россию, сообщает РИА Новости.

Бронепоезд Ким Чен Ына пересек границу, оказавшись в Приморском крае, и остановился на станции Хасан в четвертом часу утра по Москве.

Напомним, конечная остановка — Владивосток, именно там должна пройти встреча глав государств.

Ким Чен Ына по русской традиции встретили встретили хлебом и солью, он принял букет цветов и прошел в здание вокзала по красной дорожке, проложенной от вагона, сообщает источник РИА Новости.

Затем Ким Чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, где встретился с работницей, которая много лет следит за порядком в домике, построенном накануне визита Ким Ир Сена в 1986 году, и поблагодарил ее за службу.

Видео в своём аккаунте в соцсети опубликовал губернатор Приморья Олег Кожемяко — на кадрах видны члены делегации: сам Ким Чен Ын, глава МИД КНДР Ли Ён Хо, первый заместитель главы МИД Цой Сон Хи.

Следующей остановкой бронепоезда главы КНДР станет Уссурийск, где тепловоз сменят на два электровоза. Оттуда состав отправится прямиком на железнодорожный вокзал Владивостока, его прибытие ожидается около 11.00 мск.

Ранее на спецрейсе из Пхеньяна во Владивосток прибыли автомобили, на которых, предположительно, будет передвигаться северокорейская делегация во время саммита России и КНДР, сообщает южнокорейское издание KBS.