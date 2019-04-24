В Кашкадарье 16-летнего подростка подозревают в том, что он умышленно задушил своего племянника и закопал его труп в поле

CA-NEWS (UZ) - 20 апреля на холме, расположенном на территории села «Баландчайла» в Камашинском районе Кашкадарьинской области, было найдено тело десятиклассника средней школы №40.

Родственники подростка искали его с 26 марта, именно в тот день он ушел пасти скот на пастбище. В Генпрокуратуре Узбекистана сообщили, что по подозрению в убийстве школьника задержан его одноклассник.

Один из махаллинских активистов села «Баландчайла» рассказал о некоторых подробностях убийства, потрясшего все село.

– Эти ребята, то есть убитый мальчик и подозреваемый в его убийстве были не только одноклассниками, но и кузенами и близкими друзьями. 26 марта они пошли пасти скот. Там между ними произошла какая-то ссора, они поругались. Один из подростков начал душить второго тонкой веревкой и убил друга. Поняв весь ужас произошедшего, мальчик решил закопать тело одноклассника в поле. В течение 25 дней все жители села искали пропавшего мальчика. Когда его тело нашли, узнали, что шакал или лиса вырыли тело и съели одну руку и ногу убитого мальчика, – говорит собеседник.

По словам еще одного местного жителя, осведомленного о подробностях произошедшего убийства, вначале семья пропавшего подростка думала, что он, обидевшись на кого-то, уехал на заработки в другую страну.

– Вначале родные пропавшего 16-летнего подростка думали, что обиделся на кого-то и уехал то ли в Россию, то ли в Казахстан. Его отец умер в прошлом году в колонии-поселении в Камашинском районе. Мать одна занималась воспитанием пятерых детей. Вначале старший брат убитого мальчика 20 апреля нашел в поле загрызенный дикими животными ботинок младшего брата, а потом увидел торчащую из под земли загрызанную ногу. После этого начали расспрашивать, с кем и куда мальчик ушел 26 марта, – говорит один из односельчан убитого мальчика.

Осведомленные источники подтвердили информацию о том, что 20 апреля, в день когда был найден труп 16-летнего подростка, сотрудники правоохранительных органов допросили его кузена, задержанного по подозрению в его убийстве.

– Говорят, что после совершения убийства мальчик вернулся домой и рассказал обо всем своему отцу. Кажется, отец попросил сына молчать о произошедшем. Потому что задержанный мальчик изначально утверждал, что его кузен остался в поле пасти скот, что он его больше не видел. Однако во время допроса он во всем сознался. По-моему, он рассказал следователям, что его отец изначально знал о совершенном сыном убийстве. Сегодня распространились слухи о задержании отца подростка, подозреваемого в совершении убийства кузена. Этот мужчина является местным фермером, – сказал источник.

Мальчика, труп которого был найден 20 апреля в поле на территории села, похоронили 22 апреля.

В случае, если вина десятиклассника, задержанного по подозрению в убийстве своего кузена и одноклассника подтвердится в суде, то ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 25 лет, либо пожизненное лишение свободы.