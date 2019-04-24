Президент Узбекистана поздравил главу Казахстана с выдвижением его кандидатуры на внеочередных выборах

CA-NEWS (UZ) - 23 апреля состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба лидера РУз.

Президент Узбекистана поздравил главу Казахстана с выдвижением его кандидатуры на внеочередных выборах президента РК, намеченных на 9 июня этого года, и пожелал успехов в проведении предстоящего важного политического мероприятия.

Главы государств высоко оценили результаты первого государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан 14-15 апреля этого года.

Президент Казахстана выразил главе государства искреннюю признательность за поздравление пи теплые пожелания.

В заключение резиденты Узбекистана и Казахстана подтвердили решимость и дальше укреплять многоплановое и взаимовыгодное сотрудничество на основе стратегического партнерства и многовековых уз дружбы и добрососедства в интересах двух стран и народов.