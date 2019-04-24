РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Узбекистана поздравил главу Казахстана с выдвижением его кандидатуры на внеочередных выборах

CA-NEWS (UZ) -  23 апреля состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба лидера РУз.

Президент Узбекистана поздравил главу Казахстана с выдвижением его кандидатуры на внеочередных выборах президента РК, намеченных на 9 июня этого года, и пожелал успехов в проведении предстоящего важного политического мероприятия.

Главы государств высоко оценили результаты первого государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан 14-15 апреля этого года.

Президент Казахстана выразил главе государства искреннюю признательность за поздравление пи теплые пожелания.

В заключение резиденты Узбекистана и Казахстана подтвердили решимость и дальше укреплять многоплановое и взаимовыгодное сотрудничество на основе стратегического партнерства и многовековых уз дружбы и добрососедства в интересах двух стран и народов.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Ежегодно в мире от употребления в пищу зараженной пищи погибают более 420 000 человек, - ФАО
  • Китай предлагает рабочие места для монгольских студентов
  • Журналистам в КНДР показали любимую косметику Ким Чен Ына и его супруги
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×