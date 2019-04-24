В аэропорту Ашхабада допрашивают мигрантов, вернувшихся из Турции, - СМИ

CA-NEWS (TM) - В аэропорту Ашхабада допрашивают туркменских граждан, вернувшихся или депортированных из Турции, выясняя, зачем они выезжали в Турцию, чем там занимались и что их не устраивает на родине, сообщает 23 апреля Хроники Туркменистана.

С начала марта практически на каждом рейсе «Туркменских авиалиний», прибывающем из Стамбула, находятся не менее десятка туркменских граждан, депортированных из Турции. Миграционная служба Туркменистана сразу же включает их имена в списки невыездных сроком на пять лет. Среди причин выдворения из страны: нарушение визового режима, отсутствие документов, незаконная трудовая деятельность, занятие проституцией.

Кроме допросов последние два месяца представители туркменских спецслужб заставляют подписывать обязательства, что человек должен в течение 10 дней оплатить расходы за свою депортацию. Людям выдают бумагу с банковскими реквизитами авиакомпании «Turkmenhowaýollary».

По словам жителя поселка Гёроглы из Дашогузского велаята, он остался без работы и без денег, несколько недель провел во временной тюрьме в Стамбуле, а теперь еще должен заплатить 150 долларов. Причем не позднее 10 дней.

«Сотрудники спецслужб допрашивали прилетевших по одному, выясняли и записывали все подробности жизни туркменских трудовых мигрантов в Турции: куда обращался человек в поисках работы, где и как долго работал, сколько получал, сколько тратил на еду и жилье, сколько денег и каким образом отправил родственникам на родину, когда и при каких обстоятельствах был задержан и сколько провел в заключении, сколько людей из Туркменистана, продолжающих работать в Турции он знает», - рассказал он.

Отдельной темой допроса становилось возможная связь с зарубежной оппозицией или с «вражескими» сайтами и наличие собственной страницы в соцсетях.

У всех допрошенных для изучения забрали мобильные телефоны, которые позже вернули.

Допросам также подвергаются мигранты, законно работающие за рубежом. После прохождения паспортного контроля их также допрашивают о целях поездки. Одна из таких мигрантов приехала на свадьбу родственника и ее, а также почти половину пассажиров рейса, прибывшего в Ашхабад из Стамбула, отправили на допрос.

Вопросы были практически такие же, которые задают депортированным. Кроме того, у трудовых мигрантов выясняли наличие дипломов, профессию, стаж работы по этой профессии в Туркменистане, причины отъезда за границу.

Допрошенных предупредили, что при вылете обратно в Стамбул у них могут возникнуть проблемы. У них так же забрали на проверку телефоны и вернули через некоторое время. «Следственные действия» продолжались в аэропорту в течение восьми часов.