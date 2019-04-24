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  24 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Граждан Узбекистана среди жертв взрывов в Шри-Ланке нет - МИД
МИД Узбекистана
МИД Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  По информации посольства Узбекистана в Индии, к настоящему времени среди жертв серии взрывов в Шри-Ланке 21 апреля 2019 года граждане Узбекистана не числятся. Об этом сообщило накануне, 23 апреля, МИД республики.

Вместе с тем ещё имеются неопознанные тела, по которым продолжается работа по установлению их личности.

Посольство Узбекистана находится в постоянном контакте с соответствующими службами Шри-Ланки.

Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов, жертвами которых стали по меньшей мере 290 человек, ранения получили более 450 лиц.

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