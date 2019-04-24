По делу о ДТП на Кордае арестован водитель автобуса

CA-NEWS (KZ) - Водитель, совершивший опрокидывание автобуса в Жамбылской области, арестован, передает Zakon.kz.

По факту ДТП в Кордайском районе Жамбылской области, в результате которого погибло 11 человек, продолжается досудебное расследование.

"20 апреля 44-летний водитель автобуса, в порядке ст.128 УПК РК задержан и водворен в ИВС Кордайского РОП. В тот же день он признан подозреваемым, а его деяние квалифицировано по статье 345 части 4 УК РК (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Кроме того, 22 апреля ходатайство дознавателя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого судом Кордайского района было санкционировано сроком на 2 месяца.

По факту столкновения Toyota Camry с грузовым Mercedes, где погибла 30-летняя женщина, также начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК.

20 апреля около 5 часов утра в Кордайском районе Жамбылской области на 181 км автодороги Алматы - Ташкент произошло столкновение Toyota Camry с двигавшимся в том же направлении грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения, опрокинулся.

На месте погибли восемь человек, 32 человека были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще три человека.

Среди погибших были граждане Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. На место аварии выехали узбекские дипломаты.

Аким области организовал работу оперативного штаба, в департаменте по чрезвычайным ситуациям области созданы горячие линии с дежурством психологов: +7 (7262) 51-35-75, +7 (7262) 51-41-67.

Начато досудебное расследование по факту ДТП по ст. 345 ч. 4 УК РК.

По поручению министра внутренних дел создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и департамента полиции области. Вина водителей автотранспортных средств будет установлена в ходе расследования с учетом заключения судебных экспертиз.