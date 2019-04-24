Хоккеисты российских клубов "Спартак", "Трактор" и "Динамо" сыграют на турнире в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Молодежные команды российские хоккейные клубы "Спартак", "Динамо" (Москва) и "Трактор" (Челябинск) примут участие в турнире в Ташкенте 27-29 апреля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Федерацию хоккея Узбекистана (ФХУ).

"Ледовый комплекс Humo Arena с 27 по 29 апреля станет местом проведения международного товарищеского турнира по хоккею с участием молодежных команд известных российских клубов "Спартак", "Динамо", "Трактор" и ташкентского "Хумо", - сказал представитель федерации. По его словам, турнир станет первым спортивным мероприятием на ледовой арене комплекса, введённого в эксплуатацию в марте этого года.

Участие российских команд является важным практическим шагом в направлении реализации меморандума о сотрудничестве между федерациями хоккея Узбекистана и России, подписанного в Москве 1 апреля, отметили в пресс-службе.

В конце февраля пресс-служба ФХУ сообщила, что с президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко была достигнута предварительная договоренность о проведении выставочных матчей КХЛ в Ташкенте в ледовом дворце Humo Arena. Кроме того, в федерации рассчитывают, что клуб из Узбекистана может появиться в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) в этом году.