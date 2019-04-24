Монголия планирует увеличить количество авиарейсов, направленных в страну

CA-NEWS (MNG) - 22 апреля в Монголии прошел форум “Исторический туризм — Инвестиции”, организованный министерством окружающей среды и туризма под руководством премьер-министра У.Хурэлсуха. Согласно докладу директора группы “Таван богд” Ц.Баатарсайхана, увеличение количества авиарейсов, направленных в Монголию, повлечёт за собой рост количества туристов и дохода отрасли в два раза, сообщает Монголия Сейчас.

«Правительство Монголии поставило цель “Развития исторического и диверсифицированного туризма” с тем, чтобы количество иностранных туристов довести до 1 млн человек к 2020 году, а доход туристической сферы — до $1,1 млрд”, - отметил У.Хурэлсух.

Количество иностранных туристов, посетивших Монголию в 2018 году, достигло 529 тыс. человек, а доход в отечественную экономику составил $569 млн. Около 270 туроператоров, более 460 гостиниц и 400 с лишним туристических баз создали около 34 тыс. рабочих мест.

В своём докладе Ц.Баатарсайхан также выделил, что страна, которая освобождает туристов от визового режима или предоставляет визу прямо на границе, увеличивает количество иностранных туристов как минимум на 30%. По исследованиям системы бронирования для турагентств “Амадеус” в 2018 году в интернет поисковиках была вбита заявка на путешествие в Монголию в общей сложности 114 млн раз и из них 21 млн – из Кореи, а 13 млн – из КНР.

Он также отметил, что из 529 тыс. 370 иностранных туристов, приехавших в Монголию в 2018 году, 263 490 или 49,7% посетили страну воздушным сообщением.

В 2018 году полёты в Монголию на постоянной основе совершали три отечественных и пять иностранных авиакомпаний. С 2019 года начала свою деятельность южнокорейская авиакомпания «Аsiana Airlines», что увеличило количество мест прибывающих в страну пассажиров на 4%. Для того, чтобы в 2020 году увеличить количество мест пассажиров на 29%, следует разрешить полёты компании «Turkish Airlines» семь раз в неделю, что повысит эту цифру на 70 тыс.