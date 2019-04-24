Совет Безопасности ООН принял историческую резолюцию о сексуальном насилии в ходе конфликтов

CA-NEWS (CA) - Обсудив проблему сексуального насилия как инструмента ведения войны, члены Совета Безопасности приняли резолюцию, в которой говорится о необходимости покончить с безнаказанностью за сексуальные преступления, укрепить механизмы их расследования и обеспечить оказание всесторонней помощи женщинам и девочкам, пострадавшим от сексуального насилия. 13 членов Совбеза проголосовали «за», Китай и Россия воздержались, говорится на официальном сайте ООН.

По словам Кристофа Хойсгена, Специального представителя Германии и автора резолюции, принятие документа стало «знаковым событием». В частности, в резолюции сделан серьезный акцент на необходимости привлекать к ответственности виновных в сексуальных преступлениях и оказывать всестороннюю поддержку их жертвам. Члены Совета предлагают целый ряд мер, призванных реализовать эти положения. Они также уделили внимание положению женщин, забеременевших в результате изнасилования, и судьбе детей, рожденных в результате насилия. Однако, как сказал Хойсген, по настоянию «одного государства» из проекта были исключены ряд положений, в частности положение, касающееся оказания таким женщинам услуг в области репродуктивного здоровья – речь идет о праве женщины прервать нежелательную беременность.

Совет Безопасности также постановил укрепить механизмы отслеживания подобных преступлений и ужесточить санкции в отношении виновных в них.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва последовательно выступает «за искоренение этого омерзительного военного преступления». «Любые виды насилия в отношении гражданских лиц в военное время абсолютно неприемлемы», - подчеркнул российский дипломат. В то же время он отметил, что первоначальный проект резолюции, представленный Германией, содержал «неприемлемые положения»: «В предыдущем издании документ мог вывести мандат Совета за рамки поддержания мира и безопасности, расширял полномочия Генсекретаря и функции его Спецпредставителя по сексуальному насилию в конфликте». По словам российского посла, нежелательные положения удалось исключить, что позволило России не блокировать принятие документа.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва последовательно выступает «за искоренение этого омерзительного военного преступления». «Любые виды насилия в отношении гражданских лиц в военное время абсолютно неприемлемы», - подчеркнул российский дипломат. В то же время он отметил, что первоначальный проект резолюции, представленный Германией, содержал «неприемлемые положения»: «В предыдущем издании документ мог вывести мандат Совета за рамки поддержания мира и безопасности, расширял полномочия Генсекретаря и функции его Спецпредставителя по сексуальному насилию в конфликте». По словам российского посла, нежелательные положения удалось исключить, что позволило России не блокировать принятие документа.

«Даже не пытайтесь выставить нас противниками борьбы с секс-насилием в конфликте, - предупредил Василий Небензя. - Наша позиция по данному вопросу остается жесткой и непримиримой – это зло должно быть искоренено. Но в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН мы не можем позволить использовать тематику секс-насилия в конфликте, манипулировать ею. Мы несем ответственность перед международным сообществом».

Тем не менее, большинство участников сегодняшнего заседания, а в нем принимали участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, лауреаты Нобелевской премии мира 2018 года Дени Муквеге Мукенгере и Надя Мурад, адвокат Амаль Клуни, соучредитель и руководитель Ливийского движения женщин Инас Милуд, считают принятый документ прорывом и надеются, что он поможет защитить женщин от насилия и добиться для них справедливости.