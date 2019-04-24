В Шри-Ланке полиция произвела взрыв при проверке подозрительного мотоцикла
- Азия и мир, происшествия
- 11:17, 24 апреля 2019
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- Обновлено: 11:33, 24 апреля 2019
CA-NEWS (CA) - Новый взрыв прогремел 24 апреля у кинотеатра в Коломбо на Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство Reuters.
Как сообщает РИА Новости, полиция Шри-Ланки произвела контролируемый взрыв при проверке подозрительного мотоцикла вблизи кинотеатра.
По сообщению Sky News, неизвестное устройство было прикреплено к мотоциклу и оставлено возле кинотеатра "Савой".