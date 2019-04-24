В Волгограде уборщицу из Узбекистана осудили за кражу драгоценностей на $8 тыс

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CA-NEWS (UZ) - В Волгограде суд 19 апреля cуд приговорил к принудительным работам на 1 год и 6 месяцев гражданку Узбекистана, которая работала домработницей, за кражу драгоценностей на полмиллиона рублей (более $7,8 тыс).

Кроме того, с женщины будут удерживать в доход государства 8 % от зарплаты. Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде, и конвой доставил уроженку Узбекистана в исправительный центр, - сообщили в пресс-службе Тракторозаводского райсуда.

Ещё 17 июля прошлого года женщина неофициально работала домработницей.

- В тот же день, убираясь в кладовой комнате на первом этаже дома, уроженка Узбекистана нашла металлический сейф с ключом, где хранились драгоценности, - уточнили детали дела в Тракторозаводском райсуде.

Домработница прихватила с собой драгоценности на 515 тысяч рублей и скрылась.