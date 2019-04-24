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  24 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане пройдет 1-й Каспийский экономический форум

CA-NEWS (TM) -  12 августа в Туркменистане в туристической зоне «Аваза» пройдет первый Каспийский экономический форум. Повестка дня предстоящего форума будет охватывать круг вопросов, касающихся развития сотрудничества в каспийском регионе, сообщает Turkmenportal.

Для участия в форуме приглашены члены правительств, руководители министерств и ведомств, главы прибрежных регионов и исполнительных органов управления, представители банковского сектора, фирм и компаний, чья деятельность связана с Каспием, а также сотрудники международных экономических, финансовых, транспортных, экологических организаций и научные работники.

Ожидается обсуждение таких тем, как роль экономики каспийского региона в глобальном масштабе, факторы роста инвестиционной привлекательности в нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной, торговой, агропромышленной, туристической и других отраслях.

12 августа 2006 года, были подписаны рамочная конвенция по защите морской среды и конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

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