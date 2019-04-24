Мобильные компании Таджикистана обещают вернуться к прежним тарифам в ближайшее время

CA-NEWS (TJ) - Компании «Мегафон Таджикистан» и «Тселл» извинились «за причиненные неудобства» на своих страницах в Фейсбуке. В настоящее время ведутся технические работы по возврату тарифов и услуг в прежний режим действия, сообщает 24 апреля Авеста.

Накануне, 23 апреля президент Таджикистана отменил распоряжение антимонопольной службы о повышении стоимости мобильного интернета.

"По поручению президента в отношении ответственных лиц, допустивших такое решение, приняты меры", – сообщает пресс-служба главы государства.