Фестиваль плова пройдёт в Самарканде

CA-NEWS (UZ) - 27 апреля в Самарканде состоится фестиваль плова, целью которого является знакомство с национальными традициями и особенностями приготовления главного блюда узбекской кухни. Об этом сообщила пресс-служба Госкомтуризма республики.



Организаторы пригласили мастеров из разных регионов страны, поэтому у гостей фестиваля будет возможность продегустировать множество видов этого вкуснейшего блюда.

В этот день пройдут также мастер-классы, где шеф-повара поделятся кулинарными секретами.

Ранее сообщало, что в Таджикистане установили рекорд, приготовив в 400 казанах 10 тонн плова. Для приготовления блюда потребовались 250 кг риса, 200 кг мяса, 350 кг моркови, 90 литров растительного масла, 30 кг лука, 1 кг зиры, 1 кг молотого перца, 5 кг изюма и 1 кг барбариса.