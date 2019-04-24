Ташкент затопило после сильного ливня

CA-NEWS (UZ) - Жители Ташкента сегодня делятся в соцсетях кадрами потопа. Сильный дождь накрыл город накануне и вызвал потопы на улицах и автомобильных трассах.

Под воду ушла проезжая часть и даже тротуары — дождевая канализация не справлялась. Водители, которые все же отважился выехать на улицу, пробирались практически по фары в воде, правда не у всех машин двигатели справлялись с этим.

Пешеходам пришлось принудительно открыть купальный сезон — некоторые улицы можно было пересечь только вплавь.

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Возмущенные пользователи оставляют нелестные комментарии в адрес местных властей. "От имени водителей Ташкента, с утра утопающих в многочисленных озёрах и реках на дорогах города, а также пешеходов, идущих по грязи, скачущих по огромным лужам и шарахающихся от брызг проезжающих авто, хочу от души поблагодарить наши городские власти за закопанные арыки, кривые дороги и уничтоженную уникальную систему водоотвода Ташкента, которую до вас строили десятилетиями без всяких инноваций и инвестиций. Вы молодцы! Продолжайте", - пишет в группе Потребитель.уз пользователь Эльмурад Исматов.

"Узбекистан - страна с великим будущим! Пока не пойдет дождь...", - пишет популярная группа Troll.uz. поделившись фото с места потопа.

Сегодня синоптики обещают в большей части республики дождь, местами возможен сильный, возможны грозы.