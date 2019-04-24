Выдвинут еще один кандидат на участие в выборах президента Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Федерация профсоюзов Казахстана на заседании генерального совета 24 апреля проголосовала за выдвижение Амангельды Таспихова кандидатом в президенты республики на выборах 9 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерации.

"Амангельды Таспихов выдвинут кандидатом на выборах в президенты от Федерации профсоюзов Казахстана", - информировали в пресс-службе.

59-летний Таспихов является председателем территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области, директором производственного филиала АО "КазТрансГазАймак" ТОО "Урал Ойл энд Газ", он был депутатом Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана в 2004 - 2007 годах, депутатом Сената (верхней палаты парламента) Казахстана в 1998 - 2002 годах.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 апреля назначил внеочередные президентские выборы на 9 июня. Выдвижение кандидатов на должность главы республики началось 10 апреля и закончится 28 апреля. Каждый кандидат должен собрать свыше 118 тыс. подписей избирателей.