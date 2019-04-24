В милиции Узбекистана не стали возбуждать дело против женщин, избивших и обривших налысо одинокую мать

CA-NEWS (UZ) - Управление координации деятельности органов внутренних дел Юнусабадского района Ташкента не нашло состава преступления в деяниях лиц, которые в прошлом году ворвались в дом жительницы столицы Шахзоды Хусановой, избили и побрили ее налысо.

Об этом говорится в письме Ташкентской городской прокуратуры, которое было отправлено в ответ на жалобу Шахзоды Хусановой. Мать двух детей, 28-летняя Шахзода Хусанова обвинила сотрудников органов внутренних дел в потакании нападавшим.

В прошлом году Шахзода Хусанова рассказывала о том, как 4 октября 2018 года трое женщин ворвались в ее дом, избили и побрили ее налысо. Шахзода Хусанова, являющаяся матерью-одиночкой, сообщила, что на канале Telegram познакомилась с молодым человеком по имени Т. Ш., и некоторое время вела с ним переписку. Жена молодого человека, узнав о переписке мужа, вместе с двумя женщинами явилась домой к Хусановой.

В копии акта правоохранительных органов Юнусабадского района города Ташкента говорится, что, ворвавшиеся в дом Шахзоды Хусановой женщины, повалили на пол мать-одиночку, избили и побрили ее налысо машинкой, которую они принесли с собой. После того, как Хусанова потеряла сознание в результате побоев, трое женщин забрали ее золотые украшения и скрылись.

В результатах судебно-медицинской экспертизы №5457, зафиксированных в письменной форме и письменных сотрудником Главного бюро судебно-медицинской экспертизы Бахтиёром Абдахатовым, говорится, что Шахзоде Хусановой были «нанесены травмы легкой степени тяжести». ​В документе отмечено, что в ходе экспертизы было установлено, что волосы женщины побриты налысо, а на локтях, предплечье и бедрах зафиксированы гематомы, царапины и следы зубов, оставшиеся после укуса.

В декабре прошлого года в пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщали, что дело Шахзоды Хусановой было изучено в надзорном порядке и передано в Следственный отдел Юнусабадского РОВД.

В письме Ташкентской городской прокуратуры, отправленном Шахзоде Хусановой 2 апреля этого года, говорится, что 22 декабря 2018 года в отношении Н.М. и других лиц правоохранительными органами Юнусабадского района было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц». А 23 апреля сотрудник РОВД Юнусабадского района заявил, что уголовное дело в отношении лиц, совершивших «самосуд» над Шахзодой Хусановой, было прекращено в связи с тем, что «деяние потеряло характер общественно опасного» и уголовное дело было переквалифицировано в административное.

Однако Шахзода Хусанова говорит, что в ходе предварительного следствия правоохранительные органы не приняли во внимание тот факт, что, лица, устроившие над ней «самосуд», ворвались в ее дом и подвергли ее унижениям.