Назначен новый начальник департамента полиции Нур-Султана

CA-NEWS (KZ) - По согласованию с администрацией президента на должность начальника Департамента полиции города Нур-Султан назначен полковник полиции Саденов Ержан Сапарбекович. Нового начальника Департамента полиции представил личному составу министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев с акимом города Бахытом Султановым, сообщает пресс-служба МВД РК.



Саденов Е.С. родился в 1968 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, Карагандинскую высшую школу КНБ Республики Казахстан.

В органах внутренних дел служит с июля 1993 года, на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава. Имеет опыт работы на руководящих должностях.

В разные годы работал начальником управлений полиции г.г. Риддер, Усть-Каменогорск, Управления по борьбе с наркобизнесом Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, первым заместителем начальника Департамента полиции Мангистауской области, начальником оперативного Департамента МВД, начальником Департамента полиции на транспорте.

С июня 2016 года занимал должность начальника Департамента полиции Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан.