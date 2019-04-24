Мобильные операторы Таджикистана: прежние тарифы на Интернет будут восстановлены в кратчайшие сроки

CA-NEWS (TJ) - Мобильные операторов Таджикистана обязались в кратчайшие сроки восстановить прежние тарифы на мобильный Интернет.

Мобильный оператор "Тселл" вечером 23 апреля уведомил об отмене распоряжения Антимонопольной службы Таджикистана №31 от 4 марта 2019 года о повышении тарифов на мобильный Интернет, вызвавшего общественное недовольство. В настоящее время проводятся технические работы для восстановления прежних тарифов и услуг.

Другой оператор "Мегафон-Таджикистан" также распространил аналогичное сообщение. Представители компании заявили, что в самые кратчайшие сроки выполнят поручение президента страны о возобновлении прежних тарифов.

«Приносим свои извинения и искренне надеемся на понимание абонентов», - сообщает «Мегафон-Таджикистан». Однако оба оператора не сообщили, когда будут активированы прежние тарифы.

Антимонопольная служба при правительстве Таджикистана своим распоряжением от 4 марта 2019 года обязала операторов мобильной связи страны установить стоимость за 1 Мб интернета не менее 5 дирамов без учёта акциза и налогов. С 18 апреля один гигабайт (1024 Мб) интернета у операторов стоит не менее 62 сомони ($6,5). Раньше один Гб интернета у таджикских операторов стоил примерно 30-35 сомони ($3,1-$3,6).

Кроме того, согласно распоряжению Антимонопольной службы, внутрисетевые звонки мобильных операторов, за исключением национального оператора телекоммуникаций ОАО "Точиктелеком"- дочерней структуры Службы связи – повысились в 10 раз.

Решение о повышении тарифов на мобильный Интернет вызвало бурю негодования пользователей соцсетей. 23 апреля президент Таджикистана Эмомали Рахмон отменил распоряжение Антимонопольной службы Таджикистана о повышении тарифов на мобильный интернет и поручил наказать виновных в повышении цен на интернет и на внутрисетевые звонки мобильных операторов.