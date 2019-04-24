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  24 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Первый Микрофинансовый Банк Таджикистана выбран в качестве поставщика финансовых услуг бенефициарам WFP

CA-NEWS (TJ) -  Первый микрофинансовый банк (ПМБ) Таджикистана был выбран в качестве поставщика финансовых услуг для поддержания безопасной и экономически эффективной системы доставки при передаче денежной помощи бенефициарам Всемирной продовольственной программы (WFP) ООН для удовлетворения их неотложных потребностей в питании. WFP ООН продолжит поддержку уязвимых домохозяйств в Таджикистане в рамках программы «Материальная помощь» посредством перевода наличных средств, сообщает 24 апреля Asia-Plus.

Программа “Материальная помощь” будет реализована в 16 районах Согдийской, Хатлонской областей, а также Горно-Бадахшанской автономной области и районах республиканского подчинения.

Первый Микрофинансовый Банк и WFP договорились совместно поддерживать Цели устойчивого развития, устраняя коренные причины отсутствия продовольственной безопасности и недоедания.

Получатели программы “Материальная помощь” получат доступ к финансовым продуктам и услугам, предлагаемым ПМБ, и пройдут тренинг по финансовой грамотности.

На церемонии подписания договора между двумя партнерами, представитель и директор WFP по Таджикистану Альберто Коррея Мендес отметил, что всемирная продовольственная программа включила денежные переводы в свои программы и предлагает расширенный набор инструментов для борьбы с голодом и содействия росту и развитию.

В свою очередь, председатель ПМБ Ентен Лама сказал, что работа с программой «Материальная помощь» поможет банку продолжить обслуживание клиентов в некоторых самых отдаленных районах Таджикистана.

Всемирная Продовольственная Программа ООН является крупнейшим в мире гуманитарным агентством по борьбе с голодом во всем мире и в среднем охватывает более 80 миллионов человек с продовольственной помощью в 75 странах.

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