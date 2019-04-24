Кандидат в президенты Казахстана Садыбек Тугел сдал экзамены на знание госязыка

CA-NEWS (KZ) - Кандидат в президенты Казахстана от общественного объединения "Улы Дала Кырандары" Садыбек Тугел успешно сдал экзамены на знание государственного языка. Об этом 24 апреля на брифинге в ЦИК рассказал член лингвистической комиссии Гарифулла Есен, передает Zakon.kz.

- Садыбек Тугел – это претендент. Перед ним было три задачи. Первое – не больше двух страниц надо было написать сочинение. Тема – СНГ, проблемы СНГ сегодня и в будущем. В результате написания сочинения лингвистическая комиссия пришла к выводу, что он свободно владеет государственным языком. Были замечания по пунктуации. А в целом по первому вопросу так. Второй вопрос – он должен был показать чтение. Выбрал произведение Абиша Кекильбая "Баллада степи", тут он показал, что свободно владеет государственным языком. Третье – он должен был выступить перед нами на тему о предках, он сам выбрал. (…) Он справился с этой задачей. Свободно владеет государственным языком, и культура речи нас тоже устраивала. И в конце мы пришли к такому заключению, что он свободно владеет государственным языком, - сказал Есен.

Все это заняло у кандидата в президенты порядка двух часов. Спикер не стал сравнивать вчерашнюю работу Касым-Жомарта Токаева, и ту, что комиссия проверяла сегодня, назвав такие действия "не этичными". Он добавил, что "работа комиссии заключается в том, чтобы проверить знания, а не сравнивать работы".

- Лингвистическая комиссия определила 25 тем, которые отображают жизнь Казахстана. Это минимум, который должен знать будущий президент. И наши вопросы на экзаменах, из области этих тем. Мы не озвучиваем заранее вопросы, поэтому у кандидатов нет возможности подготовиться заранее, - добавил он.

На вопрос журналиста, о пунктуационных ошибках, он сообщил, что их было не много, и все не относятся к грубым нарушениям.

Как сообщалось ранее, для установления свободного владения госязыком кандидатом в президенты РК требуется:

1) написание письменного задания на тему, предложенную лингвистической комиссией, объемом не более двух страниц;

2) чтение печатного текста, предложенного лингвистической комиссией, объемом не более трех страниц;

3) публичное выступление на заданную лингвистической комиссией тему не менее пятнадцати минут.

Варианты заданий по письму, чтению произведений классиков казахской литературы и выступлению на свободную тему лингвистическая комиссия определяет заранее.

Кандидату в президенты предоставляется время для подготовки к каждому этапу экзамена. Для письменного задания отводится не менее одного часа с возможностью продления в случае необходимости еще на полчаса. На подготовку к 15-минутному публичному выступлению не менее одного часа.