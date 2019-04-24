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  24 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане опубликован законопроект о гарантиях равных прав для мужчин и женщин

CA-NEWS (UZ) -  Комитет женщин Узбекистана 23 апреля на сайте осуждений нормативных актов regulation.gov.uz представил для общественности законопроект «О гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин».

Документ обеспечит равный доступ мужчин и женщин к государственной службе согласно квалификации и профессиональной подготовке.

Законопроект состоит из 6 глав и 35 статей и планируют определить, что мужчины и женщины имеют равные права и возможности в сфере семейных отношений. Документом запрещается работодателям в объявлениях (рекламе) о вакансиях предлагать работу лишь представителям одного пола, предъявлять разные требования, давая преимущество одному из полов, требовать от лиц, которые устраиваются на работу, сведения об их личной жизни, планах относительно рождения детей.

Лицо, которое считает, что относительно него была совершена дискриминация по признаку пола, имеет право обратиться в уполномоченные органы или в суд.

Обсуждение документа завершится 5 мая.

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