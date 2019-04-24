Ерлан Каналимов назначен заместителем акима Нур-Султана

CA-NEWS (KZ) - Ерлан Каналимов назначен заместителем акима Нур-Султана Бахыта Султанова, сообщает пресс-служба горакимата.

Он будет курировать вопросы социальной защиты, внутренней, молодежной политики и информации, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта.

Каналимов родился 22 августа 1982 года в Целинограде. Образование высшее. Дипломы по специальностям «экономист», «юрист» Института управления г. Астаны (2003 год) и Казахстанско-Российского университета (2007 год).

До назначения был акимом столичного района Байконыр. В разное время возглавлял управление внутренней политики Астаны, был советником акима района Сарыарка.

В сообщении горакимата говорится, что глава государства два раза благодарил его за организацию и проведение Саммита ОБСЕ и за участие в проведении выборов президента РК (2015 год). Имеются соответствующие письма.