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  24 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменский НПЗ перевыполнил квартальный план выпуска продукции

CA-NEWS (TM) -  По итогам первого квартала текущего года в туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов ТКНПЗ в городах Туркменбаши и Сейди поставлено 1 млн 547 тыс. 307 тонн нефти, из которой выработано 1 млн 538 тыс. 484 тонны товарной продукции. Пред­приятие перевыполнило квартальные планы выпуска продукции, сообщает 23 апреля Turkmenportal со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».

В отчётный период на головной завод ТКНПЗ в городе Туркменба­ши, на долю которого приходится свыше 90% производ­ственных мощностей комплекса, поставлено 1 млн 426 тыс. 950 тонн. За это время на заводе переработано 1 млн 413 тыс. 234 тонны нефти.

Наибольший рост сверхплановой продукции отмечен в выработке автобензинов, керосинов, дизель­ного топлива, сжиженного газа, нефтяных битумов, смазочных масел и других нефтепродуктов. Выполнены квартальные производственные программы по выработке автобензина А-95 – на 107%, сжиженного газа – на 132%, осветительного керосина – на 164%, дорож­ного битума – на 206%, дизельного топлива марки Л-02-62 – на 556%.

Продукция завода реализуется на внутреннем рынке и отправляется в Афганистан, Иран, Китай, Пакистан, Россию, Таджикистан, Турцию, Швейцарию, Японию и ряд других стран.

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