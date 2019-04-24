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  24 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ВОЗ: конфликт в Триполи, разгоревшийся в начале апреля, унес жизни 264 человек

CA-NEWS (CA) -  В результате эскалации конфликта в Ливии в апреле погибли 264 человека, включая 21 мирного жителя, 1266 человек получили ранения. Уже около 30 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома. Об этом во вторник сообщили из Всемирной организации здравоохранения, говорится на официальном сайте ООН.

В ВОЗ отмечают, что конфликт в Триполи принимает затяжной характер и местным властям понадобится поддержка в оказании помощи пострадавшим и раненым.

«Мы опасаемся, что продолжение конфликта приведет к множеству жертв, ресурсы быстро иссякнут, а инфраструктура в сфере здравоохранения понесет еще больший ущерб», – сказал представитель ВОЗ в Ливии Сайед Джаффар Хуссейн.

В ВОЗ напоминают, что машины скорой помощи в Триполи постоянно обстреливают. В период с 5 апреля было повреждено уже 11 таких машин.

Специалисты ВОЗ регулярно посещают больницы в Триполи, чтобы оценить ситуацию и убедиться, что у медиков есть все необходимые лекарства и оборудование. Сотрудники ВОЗ, в частности, доставили оборудование и медицинские препараты в четыре клиники, ставшие убежищем для внутренне перемещенных лиц.

Эксперты ВОЗ также помогают ливийским медикам, не справляющимся с огромным потоком раненых, проводить хирургические операции в больницах на линии фронта. На сегодняшний день они провели уже 168 операций.

«Мы направили команды медиков для поддержки больниц, находящих на передовой. В сотрудничестве с министерством здравоохранения они оказывают поддержку местным врачам», – сказал Хуссейн.

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