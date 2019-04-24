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  24 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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За три месяца в школах Узбекистана было расхищено более $1,3 млн

CA-NEWS (UZ) -  Министерство народного образования Узбекистана в первом квартале 2019 года в ходе проверок 1444 учреждений выявило финансовые нарушения на сумму 11 413,7 млн. сумов (более $1,35 млн).

По данным министерства, из этой суммы на необоснованную выплату заработной платы, включая неработающим лицам, оплату за невыполненные работы было выявлено растрат на сумму 2 071,7 млн. сумов ($246 тыс ).

Cотрудники МНО выявили факты допущений излишнего планирования средств в сметах расходов на сумму 4 276,9 млн. сумов ($509 тыс). Кроме того, выявлены факты выплат по поддельным сертификатам квалификационных категорий и излишних выплат надбавок и премий на сумму более 2 млрд. сумов ($240 тыс).

Министерством было передано в правоохранительные органы 190 дел, содержащих в своем составе уголовные преступления, 279 должностных лиц были привлечены к дисциплинарным взысканиям. В результате принятых мер незаконно израсходованные бюджетные средства на сумму 3 023,4 млн. сумов ($360 тыс) возвращены.

В 2018 году Министерство народного образования Узбекистана заявляло, что в школах незаконно были растрачены 325 миллиардов сумов (более $40 миллионов).

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