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  24 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Официант в Нур-Султане вместе с оплатой за счет снимал данные с карточек и позже обворовывал

CA-NEWS (KZ) -  В полицию обратились четверо горожан по факту краж денег с банковских карт, передает ИА «NewTimes.kz».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 22-летний житель столицы, который работая официантом в одном из увеселительных заведений города, при оплате посетителями с помощью POS-терминала, списывал реквизиты банковских карт. В дальнейшем, используя реквизиты, через интернет-банкинг совершал хищения денег.

Задержанный дал признательные показания. Проводится досудебное расследование по статье УК РК «Кража путем незаконного доступа в информационную систему».

Департамент полиции города Астана призывает граждан никому не передавать персональные сведения карточных счетов, пин-коды, CVV-код и одноразовые пароли. При совершении оплаты через POS-терминалы будьте бдительны.

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