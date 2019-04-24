Официант в Нур-Султане вместе с оплатой за счет снимал данные с карточек и позже обворовывал

CA-NEWS (KZ) - В полицию обратились четверо горожан по факту краж денег с банковских карт, передает ИА «NewTimes.kz».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 22-летний житель столицы, который работая официантом в одном из увеселительных заведений города, при оплате посетителями с помощью POS-терминала, списывал реквизиты банковских карт. В дальнейшем, используя реквизиты, через интернет-банкинг совершал хищения денег.

Задержанный дал признательные показания. Проводится досудебное расследование по статье УК РК «Кража путем незаконного доступа в информационную систему».

Департамент полиции города Астана призывает граждан никому не передавать персональные сведения карточных счетов, пин-коды, CVV-код и одноразовые пароли. При совершении оплаты через POS-терминалы будьте бдительны.