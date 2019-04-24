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  24 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Беларусь будут развивать сотрудничество в машиностроении и сельском хозяйстве

CA-NEWS (TJ) -  Таджикистан и Беларусь будут развивать сотрудничество в сферах машиностроения, сельского хозяйства, медицины и культуры. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько перед заседанием белорусско-таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, передает 24 апреля Авеста со ссылкой на БЕЛТУ.

«У нас есть совместное предприятие в сфере машиностроения (минский завод МТЗ по сборке тракторов в Гиссаре). Работаем над созданием совместных молочных предприятий. Также, будем сотрудничать и в сфере семеноводства», – сказал Анатолий Хотько.

По словам министра сельского хозяйства Таджикистана Иззатулло Саттори, собранные на совместном предприятии тракторы МТЗ уже работают на полях Таджикистана. Планируется работа с белорусскими учеными по жаростойким и засухоустойчивым сортам семян и внедрение их в Таджикистане.

Министр также сообщил, что совместное предприятие по переработке молока будет введено в эксплуатацию уже в сентябре.

Товарооборот между Беларусью и Таджикистаном в 2018 году составил $37,4 млн. Беларусь экспортирует в Таджикистан тракторы, седельные тягачи, ДСП, ДВП, ковры, напольные покрытия, полиацетали, полиэфиры и шины.

Таджикистан же экспортирует в Беларусь хлопковое волокно, хлопчатобумажную пряжу, сушеные фрукты, орехи.

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