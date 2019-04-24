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  24 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии состоялось открытие комплексной учёбы от стихийных бедствий

CA-NEWS (MNG) -  МЧС Монголии совместно с администрацией мэра столицы 24-26 апреля впервые проводят комлексную учёбу, в целях защиты от стихийных бедствий. 24 апреля в 6.00 на площади Сухбаатара в Улан-Баторе, служащие госучреждений и работники частного сектора провели церемонию открытия, передает Монцамэ.

На открытии присутствовали премьер-министр У.Хурэлсух, министр строительства и градострения Х.Баделхан, председатель хурала гражданского представительства столицы Р.Лхагва, мэр столицы С.Амарсайхан, начальник управления МЧС майор-генерал Т.Бадрал, вице-министр обороны Т.Дуламдорж, вице-министр продовольствия, сельского хозяйстваи и лёгкой промышленности Ж.Сауле, начальник МЧС столицы майор Ж.Чултэмсурэн, служащие и представители государственных и других организаций.

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