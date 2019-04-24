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  24 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане глава благотворительного мусульманского фонда купил «Малибу-2» за счет средств организации

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане 23 апреля глава благотворительного общественного фонда «Вакф» Искандар Халилов попал под критику общественности в соцсетях из-за приобретенного автомобиля.

Новый автомобиль заметил очевидец, который хотел встретиться с главой фонда и поговорить с ним по поводу оказания помощи нуждающейся семье, сообщил Kun.uz.

«В каких целях люди делают благотворительность. Скорее всего, люди не давали деньги, чтобы руководитель фонда купил «Малибу-2». Они сделали много благотворительных дел, но расходовать деньги для покупки машины это плохо. Можно было бы купить более дешевую машину, а остальную сумму отдать нуждающимся семьям», - сказал он.

Как сообщил первый заместитель руководителя фонда Зохиджон Тураев, машина действительно была куплена за деньги фонда, но только из основного счета, а не за счет денег людей. Он отметил, что деньги выделены Управлением мусульман Узбекистана.

В настоящее время автомобиль марки «Малибу-2» стоит 276 млн сумов ($32,8 тыс).

Искандар Халилов был назначен председателем общественного благотворительного фонда «Вакф» при Управлении мусульман Узбекистана в октябре прошлого года.



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