Премьер Шри-Ланки признал, что власти недооценили предупреждения от Индии о терактах

CA-NEWS (CA) - Индийские спецслужбы заблаговременно передали коллегам на Шри-Ланке информацию о готовящихся терактах, но ланкийская сторона не использовала ее должным образом, что было большой ошибкой. Такое мнение высказал премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе в интервью телеканалу NDTV, которое вышло в эфир 24 апреля, передает ТАСС.

"Индия дала нам разведывательную информацию, но наша ошибка была в том, как мы этим распорядились, в том что в конечном итоге эта информация не была передана [кому нужно]", - признал премьер.

Как ранее стало известно, Нью-Дели направлял ланкийским спецслужбам предупреждение о готовящихся террористических атаках, но эта информация не была использована.

Викрамасингхе также отметил, что исполнители терактов были ланкийскими гражданами, но у них были связи за рубежом, поэтому Шри-Ланка обратилась за помощью в расследовании к ряду стран.

"У нас сложилась хорошая система обмена разведданными с Индией, что дает нам помощь, в которой мы нуждаемся. У нас также есть поддержка со стороны США и Великобритании", - заявил премьер-министр. Он добавил, что ланкийские следователи находятся в контакте с соответствующими ведомствами и других государств, в том числе Китая и Пакистана.

"Наш приоритет состоит в том, чтобы арестовать террористов. Пока мы не сделаем этого, никто не будет в безопасности", - подчеркнул Викрамасингхе.

Атаки планировались до Крайстчерча

Отвечая на вопрос о том, есть ли, по его мнению, связь между взрывами в городах Шри-Ланки и атакой на мечети в новозеландском Крайстчерче, премьер ответил, что это возможно. "Но планирование [взрывов в Шри-Ланке] произошло до Крайстчерча", - указал он.

Премьер добавил, что власти Шри-Ланки уверены в том, что ее туристический сектор вскоре оправится после терактов. В настоящее время туристы покидают Цейлон, многие страны мира не рекомендовали своим гражданам посещать остров. "Мы вернемся на сцену. Мы не первые. Через это прошел Египет, через это прошел Бали. Это плохо для экономики, но туризм восстановится", - сказал Викрамасингхе.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. Число погибших достигло 359 человек. В серии атак были задействованы семь смертников, которые являются гражданами Шри-Ланки.

15 марта в мечетях Крайстчерча произошел теракт, в результате которого погибли 50 человек, еще 50 были ранены.