РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане проведут электрификацию 105 сел

CA-NEWS (TJ) -  Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана совместно с ОАХК «Барки точик» начали подготовительные работы по проекту электрификации сельских районов. Ожидается, что к централизованной системе электроснабжения будут подключены 105 сел Хатлонской области и ГБАО, сообщается 24 апреля на сайте минэнерго РТ.

Проект финансируется всемирным банком и предусматривает возведение сопутствующей инфраструктуры, строительство микро-гидроэлектростанций, солнечных и ветровых индивидуальных станций.

По данным минэнерго, общая численность жителей республики, которые до сих пор не имеют доступа к электроэнергии составляет 200 тысяч человек.

Без электричества в основном остаются новые населенные пункты, которые образовались с учетом быстрого прироста населения.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане дети после исполнения 14 лет смогут взыскать алименты с родителей
  • «Положение о соотечественниках» - корпоративный сговор между МИДом и силовыми структурами Узбекистана , - эксперт
  • Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента Казахстана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×