В Таджикистане проведут электрификацию 105 сел

CA-NEWS (TJ) - Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана совместно с ОАХК «Барки точик» начали подготовительные работы по проекту электрификации сельских районов. Ожидается, что к централизованной системе электроснабжения будут подключены 105 сел Хатлонской области и ГБАО, сообщается 24 апреля на сайте минэнерго РТ.

Проект финансируется всемирным банком и предусматривает возведение сопутствующей инфраструктуры, строительство микро-гидроэлектростанций, солнечных и ветровых индивидуальных станций.

По данным минэнерго, общая численность жителей республики, которые до сих пор не имеют доступа к электроэнергии составляет 200 тысяч человек.

Без электричества в основном остаются новые населенные пункты, которые образовались с учетом быстрого прироста населения.