В Таджикистане проведут электрификацию 105 сел

- Таджикистан, общество
- 15:56, 24 апреля 2019
- Просмотров: 282
CA-NEWS (TJ) - Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана совместно с ОАХК «Барки точик» начали подготовительные работы по проекту электрификации сельских районов. Ожидается, что к централизованной системе электроснабжения будут подключены 105 сел Хатлонской области и ГБАО, сообщается 24 апреля на сайте минэнерго РТ.
Проект финансируется всемирным банком и предусматривает возведение сопутствующей инфраструктуры, строительство микро-гидроэлектростанций, солнечных и ветровых индивидуальных станций.
По данным минэнерго, общая численность жителей республики, которые до сих пор не имеют доступа к электроэнергии составляет 200 тысяч человек.
Без электричества в основном остаются новые населенные пункты, которые образовались с учетом быстрого прироста населения.