Ученые проследили, как изменилось лицо человека за миллионы лет эволюции

CA-NEWS (CA) - Пропорции и черты лица современного человека сформировались под влиянием не только природных факторов, вроде окружающего климата и рациона питания, но и в результате социального взаимодействия, сообщает BBC.



Богатая мимика обеспечивала нашим предкам более эффективную (в том числе и невербальную) коммуникацию с сородичами и давала больше шансов на выживание - а следовательно, закрепилась на генетическом уровне в результате естественного отбора.

К такому выводу пришла международная группа ученых, изучив историю эволюции лица человека за последние 4,5 млн лет - от ранних австралопитеков до сегодняшнего дня.

"Мы знаем, что другие факторы - такие как диета, физиологии дыхания и климат, - также внесли свой вклад в формирование лица современного человека, - заявил один из авторов работы, профессор Университета Йорка Пол О'Хиггинс. - Однако объяснять его эволюцию исключительно этими факторами - недопустимое упрощение".

Социальное животное

Лицо - наш самый яркий отличительный признак. Говоря о любом человеке или услышав упоминание о ком-либо, мы первым делом представляем себе его лицо - и немного теряемся, если не можем найти в памяти и подставить к имени соответствующую картинку.

Лица людей по всему миру одновременно похожи друг на друга - и в то же время уникальны. У всех нас один и тот же набор лицевых мускулов, но мимика может сильно различаться.

Однако вы вряд ли когда-либо всерьез задумывались о том, что отражение, которое вы ежедневно видите в зеркале - результат миллионов лет эволюции.

Лицо современного человека сильно отличается по внешнему виду от лиц наших первобытных предков и тем более ближайших биологических родственников, человекообразных обезьян.

По сравнению с ними у нас довольно мелкие черты лица, существенно сдвинутые от центра вниз и располагающиеся под объемной черепной коробкой. Для многих это может прозвучать неожиданно, но любой художник знает, что на овале лица глаза расположены почти посередине.

Чтобы понять, чем обусловлены такие особенности нашей внешности, ученые изучили, как в ходе эволюции изменялись пропорции и черты лица наших предков. Исследование уходит вглубь истории на 4,4 млн лет - именно тогда в Восточной Африке жили ардипитеки, которых считают древнейшими прародителями современных людей.

В результате ученые пришли к выводу, что немаловажную роль в формировании нашей внешности сыграли социальные факторы - а именно способность нашей мимики обеспечивать более эффективную коммуникацию.

"Мы можем изобразить на своем лице более 20 различных категорий эмоций только за счет сокращения или расслабления тех или иных мускулов, - говорит профессор О'Хиггинс. - Практически невозможно представить себе, чтобы наши далекие предки могли столь же умело обращаться со своей мимикой, поскольку их лица отличались от наших и формой в целом, и расположением конкретных мускулов".

Массивная надбровная дуга древних людей в ходе эволюции разгладилась, уступив место широкому лбу и двум отдельным бровям, способным передавать значительно большую гамму переживаний.

Черты лица в целом стали более утонченными, что дает нам возможность выражать широчайший спектр эмоций, в том числе едва отличающихся друг от друга - например, узнавание и симпатию.

Особенно быстро внешность наших предков стала меняться в последние 100 тысяч лет: сильно ужалась в размерах нижняя часть лица.

В первую очередь это связано с изменением в питании: приготовленная еда требовала меньше жевательных усилий - и мощные челюсти перестали быть необходимостью.

В то же время необходимость все более эффективной коммуникации нарастала - и естественный отбор отдал предпочтение тем чертам лица, которые лучше помогали выражать эмоции.