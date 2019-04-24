В Узбекистане двух блогеров поместили в изолятор спецслужб, их обвиняют в экстремизме

CA-NEWS (UZ) - Два блогера, которые устроили дебош в Управлении мусульман Узбекистана, отправлены в следственный изолятор Службы государственной безопасности (СГБ - бывшая СНБ), сообщает УзА.

"В целях принятия законных мер материалы, собранные Главным управлением внутренних дел города Ташкента в отношении граждан Каримова Рустамбека Абдурашидовича 1975 года рождения и Астанова Тулкуна Ташмурадовича 1971 года рождения, предоставлены в Службу государственной безопасности Республики Узбекистан", - отмечается в сообщении.

Было выявлено наличие в памяти мобильных телефонов, принадлежащих Р. Каримову и Т. Астанову, материалов запрещенных в стране экстремистских организаций и пропагандирующие идеи догматизма.

С учетом того факта, что в действиях Р. Каримова и Т. Астанова содержатся признаки состава преступления, предусмотренного в части 1 статьи 244-1 ("Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку") Уголовного кодекса Республики Узбекистан, в отношении них было возбуждено уголовное дело.

Напомним, что оба блогера были задержаны 8 апреля согласно статье 227 Уголовно-процессуального кодекса (Хулиганство). 8 апреля Рустам Карим, один из задержанных блогеров, обнародовал в Facebook'е два live-обращения. Одно из них было записано внутри здания Духовного управления мусульман Узбекистана (ДУМ), второе – на улице. Каримов и Астанов критиковали ДУМ в соцсетях и даже публиковали карикатуры на представителей управления и известных узбекских улемов (знатоков ислама). Судя по опубликованным блогерами видео, целью их визита в ДУМ 8 апреля было выразить свою позицию по поводу запрета властей на ношение женщинами хиджаба и по вопросу сертификации халяль-продукции.