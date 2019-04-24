В Алматы экс-депутата Жогорку Кенеша Дамирбека Асылбек уулу осудили на 10 лет

CA-NEWS (KG) - В Алматы вынесли приговор фигурантам дела о контрабанде на границе с Кыргызстаном, одним из которых был бывший депутат Жогорку Кенеша Дамирбек Асылбек уулу, сообщает Тengrinews.kz.

"Признать виновным Дамирбека Асылбек уулу и назначить путем сложения 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - зачитал приговор судья.

Вместе с экс-парламентарием на скамье подсудимых находились еще 11 человек. Когда судья начал зачитывать приговор остальным фигурантам, родственницы подсудимых начали возмущаться и кричать прямо в зале суда. Судья сначала не обращал на это внимания и продолжал зачитывать приговор. Однако шум не прекращался, поэтому судья несколько раз попытался призвать всех к порядку. Он даже предупредил, что за нарушения в зале суда нарушители могут быть привлечены к административной ответственности. Но и это не остановило присутствующих в зале. Далее из кабины, где сидят подсудимые, были слышны характерные звуки ударов кулаком. Однако кто с кем подрался, пока не известно. Сразу после этого люди в военной форме начали в срочном порядке выводить подсудимых. Судья также удалился из зала, не зачитав до конца приговор, передает корреспондент Tengrinews.

На скамье подсудимых находится предполагаемый лидер ОПГ "Джапбасовские" Есбол Джапбасов, а также Мурадилов Уланбек, Абакиров Чынгыз, Джаппасов Досбол, Қазақпай Мухит, Нурманова Мадияр, Саулембаев Санжар, Тыныбаев Мухит, Кожамкулов Данияр, Аульбеков Нургали и Байгелов Куаныш.

В феврале 2018 года казахстанские силовики провели спецоперацию в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы. Были задержаны 29 человек, из которых двое - граждане Кыргызстана.

Одним из задержанных оказался парламентарий Кыргызстана. Среди задержанных также значатся должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета.