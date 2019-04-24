РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Алматы экс-депутата Жогорку Кенеша Дамирбека Асылбек уулу осудили на 10 лет

CA-NEWS (KG) -  В Алматы вынесли приговор фигурантам дела о контрабанде на границе с Кыргызстаном, одним из которых был бывший депутат Жогорку Кенеша Дамирбек Асылбек уулу, сообщает Тengrinews.kz.

"Признать виновным Дамирбека Асылбек уулу и назначить путем сложения 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - зачитал приговор судья.

Вместе с экс-парламентарием на скамье подсудимых находились еще 11 человек. Когда судья начал зачитывать приговор остальным фигурантам, родственницы подсудимых начали возмущаться и кричать прямо в зале суда. Судья сначала не обращал на это внимания и продолжал зачитывать приговор. Однако шум не прекращался, поэтому судья несколько раз попытался призвать всех к порядку. Он даже предупредил, что за нарушения в зале суда нарушители могут быть привлечены к административной ответственности. Но и это не остановило присутствующих в зале. Далее из кабины, где сидят подсудимые, были слышны характерные звуки ударов кулаком. Однако кто с кем подрался, пока не известно. Сразу после этого люди в военной форме начали в срочном порядке выводить подсудимых. Судья также удалился из зала, не зачитав до конца приговор, передает корреспондент Tengrinews.

На скамье подсудимых находится предполагаемый лидер ОПГ "Джапбасовские" Есбол Джапбасов, а также Мурадилов Уланбек, Абакиров Чынгыз, Джаппасов Досбол, Қазақпай Мухит, Нурманова Мадияр, Саулембаев Санжар, Тыныбаев Мухит, Кожамкулов Данияр, Аульбеков Нургали и Байгелов Куаныш.

В феврале 2018 года казахстанские силовики провели спецоперацию в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы. Были задержаны 29 человек, из которых двое - граждане Кыргызстана.

Одним из задержанных оказался парламентарий Кыргызстана. Среди задержанных также значатся должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Касым-Жомарт Токаев обратился в Конституционный совет Казахстана
  • В Туркменистане проведут конкурс красоты ахалтекинских коней
  • В Туркменистане завершился чемпионат по шоссейным велогонкам
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×