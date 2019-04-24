Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Зеленского с победой на президента Украины, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

«Убежден, что узбекско-украинские отношения, основанные на принципах традиционной дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и учета интересов друг друга, будут и впредь последовательно развиваться и укрепляться на благо наших стран и народов», — говорится в послании главы Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев пожелал Владимиру Зеленскому крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а дружественному украинскому народу — мира и процветания.

Напомним, что по итогам второго тура президентских выборов в Украине, прошедших в минувшее воскресенье, Владимир Зеленский набрал 73,22%, а Петр Порошенко — 24,45%.