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  24 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Зеленского с победой на президента Украины, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

«Убежден, что узбекско-украинские отношения, основанные на принципах традиционной дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и учета интересов друг друга, будут и впредь последовательно развиваться и укрепляться на благо наших стран и народов», — говорится в послании главы Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев пожелал Владимиру Зеленскому крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а дружественному украинскому народу — мира и процветания.

Напомним, что по итогам второго тура президентских выборов в Украине, прошедших в минувшее воскресенье, Владимир Зеленский набрал 73,22%, а Петр Порошенко — 24,45%.

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