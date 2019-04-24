Шавкат Мирзиёев отбыл в Китай

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению председателя Китая Си Цзиньпина 24 апреля отбыл с рабочим визитом в Китай для участия в мероприятиях второго Международного форума «Один пояс, один путь», сообщает пресс-служба главы государства.



Как сообщалось ранее, в работе форума ожидается участие более 40 глав государств и правительств зарубежных стран, международных и региональных организаций. В повестку дня включены вопросы дальнейшего углубления экономического сотрудничества, активизации взаимодействия в поиске новых источников долгосрочного роста, продвижения «зеленой» экономики и инноваций, реализации приоритетных инфраструктурных проектов в регионе.

Шавкат Мирзиёев встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Планируется обсуждение актуальных вопросов дальнейшего укрепления узбекско-китайского всестороннего стратегического партнерства, а также региональной и международной повестки.

Президент Узбекистана проведет ряд двусторонних переговоров с главами участвующих в форуме делегаций зарубежных стран и международных организаций.