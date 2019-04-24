В Москве прошло заседание по монголо-российскому промышленному сотрудничеству

CA-NEWS (MNG) - 22 апреля в Москве состоялось первое заседание группы монголо-российского промышленного сотрудничества. Участники встречи отметили наличие возможностей в расширении двустороннего сотрудничества в производстве запчастей воздушного транспорта, сельскохозяйственного оборудования, лёгкой и сталелитейной промышленности, сообщает Монголия Сейчас.

Монгольскую сторону возглавил советник министра горнорудной отрасли и тяжёлой промышленности Х.Наранхуу, российскую – замминистра промышленности и торговли, статс-секретарь В.Л.Евтухов,

Стороны также обсудили правовые аспекты открытия монгольского торгового представительства во Владивостоке.

Глава российской делегации В.Л.Евтухов, сообщил о своём участии в очередном 22-ом заседании монголо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Улан-Баторе в мае этого года.