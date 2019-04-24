РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Токаев поблагодарил премьера Венгрии за гранты для казахстанских студентов

CA-NEWS (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который посетил Нур-Султан с официальным визитом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы достигли очень серьезных договоренностей о взаимной работе. Я выразил признательность господину премьер-министру за предоставление грантов казахстанским студентам в количестве 250. Считаю, что наши студенты, получив качественное образование в Венгрии, внесут свой посильный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами", - сообщил Токаев по итогам переговоров.

Он также предложил венгерским инвесторам и бизнесменам площадку МФЦА "Астана" для развития бизнеса в Казахстане.

"Призываю венгерские деловые круги наращивать активную деятельность в Казахстане. Для этого в нашей стране существуют все необходимые условия. У нас создан благоприятный инвестиционный деловой климат. Международный финансовый центр "Астана" имеет выход к единому рынку ЕАЭС и прямой выход к огромному китайскому рынку", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что прямое авиасообщение между Нур-Султаном и Будапештом пользуется большой популярностью у казахстанцев.

"Убежден, что спектр казахстанско-венгерских отношений не ограничивается только затронутыми вопросами. Наши переговоры откроют широкие горизонты для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества", - заверил Президент.

29-30 апреля в Нур-Султане пройдет заседание казахстанско-венгерского Стратегического совета с участием 100 венгерских бизнесменов.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Назарбаев заявил, что готовился к решению сложить полномочия президента около трёх лет
  • В Нур-Султане стартовал XIX съезд партии «Nur Otan» с участием Н.Назарбаева
  • Узбекистан возобновил экспорт автомобилей в Кыргызстан
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×