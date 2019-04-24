Токаев поблагодарил премьера Венгрии за гранты для казахстанских студентов

CA-NEWS (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который посетил Нур-Султан с официальным визитом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы достигли очень серьезных договоренностей о взаимной работе. Я выразил признательность господину премьер-министру за предоставление грантов казахстанским студентам в количестве 250. Считаю, что наши студенты, получив качественное образование в Венгрии, внесут свой посильный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами", - сообщил Токаев по итогам переговоров.

Он также предложил венгерским инвесторам и бизнесменам площадку МФЦА "Астана" для развития бизнеса в Казахстане.

"Призываю венгерские деловые круги наращивать активную деятельность в Казахстане. Для этого в нашей стране существуют все необходимые условия. У нас создан благоприятный инвестиционный деловой климат. Международный финансовый центр "Астана" имеет выход к единому рынку ЕАЭС и прямой выход к огромному китайскому рынку", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что прямое авиасообщение между Нур-Султаном и Будапештом пользуется большой популярностью у казахстанцев.

"Убежден, что спектр казахстанско-венгерских отношений не ограничивается только затронутыми вопросами. Наши переговоры откроют широкие горизонты для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества", - заверил Президент.

29-30 апреля в Нур-Султане пройдет заседание казахстанско-венгерского Стратегического совета с участием 100 венгерских бизнесменов.