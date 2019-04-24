Большинство захоронений пестицидов находятся в Центральной Азии, - ФАО

CA-NEWS (UZ) - Согласно оценкам, почти половина вышедших из употребления пестицидов в мире находится в бывшем Советском Союзе, причем большинство их хранилищ находятся в Центральной Азии. Поскольку этот субрегион был важным сельскохозяйственным центром, в особенности по производству хлопка, здесь использовалось огромные объемы пестицидов. В наследство от тех времен остались необорудованные должным образом места захоронения, пробелы в сфере регулирования и управления, и другие вызовы.

Проводимый в эти дни в Бишкеке однодневный семинар – часть более обширных усилий ФАО, нацеленных на устранение этих проблем. Данный семинар положит начало проведению серии семинаров в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Турции, отметили в представительстве ФАОв Бишкеке.

Проект по управлению жизненным циклом пестицидов и утилизации пестицидов, относимых к числу стойких органических загрязнителей (СОЗ), осуществляется при поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ).

“Когда мы говорим о борьбе с вредителями и обращении с пестицидами, мы имеем в виду не только производство сельскохозяйственных культур или продуктивность, но и пагубное воздействие вредителей и пестицидов на самих мелких фермеров, рынки, торговлю и природные ресурсы”, - сказала Таня Сантиванез, специалист ФАО по сельскому хозяйству. “А следовательно, их воздействие на всю продовольственную систему, от которой зависит наличие здоровой пищи и доступ к ней.”

Сентиванез отметила, что безопасному уничтожению подлежат почти миллион (900 тысяч) тонн загрязняющих веществ и вышедших из употребления пестицидов, а восстановлению - загрязненные объекты.

Общими для региона Центральной Азии, где мало известно о нормативных и технических требованиях (в том числе о спецификациях ФАО), проблемами являются регистрация пестицидов и оценка рисков, что ведет к крайне слабому информированию пользователей об имеющих место рисках. Надзор и мониторинг использования пестицидов в этом районе практически не осуществляются и отсутствуют механизмы контроля за соблюдением нормативных требований, такие как механизмы дерегулирования или перерегистрации.

В реализации этих мероприятий будут задействованы партнеры из правительственных структур, частного сектора и гражданского общества, которые приобретут разнообразные навыки, необходимые для ведения различных видов деятельности и использования уже существующих ресурсов, сетей и каналов коммуникации.