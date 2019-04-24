Туркменские студенты таджикских вузов опасаются поездок в Туркменистан, - СМИ

CA-NEWS (TM) - Туркменские студенты, обучающиеся в таджикских вузах опасаются поездок в Туркменистан. По словам студентов, это связано с миграционными препятствиями туркменских властей в выезде граждан за пределы страны. С начала учебного года только из одного вуза - Таджикского педагогического университета после поездок в Туркменистан не вернулись на обучение около 100 туркменистанцев, еще несколько человек из Медицинского университета, сообщает 24 апреля Азатлык.

Накануне, министерство образования опубликовало списки зарубежных вузов и специальностей, которые не будут признаваться в стране.

Чиновники образования Таджикистана также подтверждают случаи невозвращения туркменских студентов, после поездок в Туркменистан.

Проректор Таджикского педагогического университета Аазам Байдуллоев сообщил, что некоторые студенты вуза не смогли продолжить учебу, после отъезда в Туркменистан.

«Одна студентка поехала в октябре 2018 года на похороны матери, но не смогла приехать обратно. Мы также обратились в посольство, с просьбой оказать содействие в возвращении студентов, но нам заявили, что не могут помочь», - сказал Байдуллоев.

Сотни туркменских студентов столкнулись с проблемой выезда из Туркменистана на учебу в Таджикистан перед началом нынешнего учебного года. В конце августа сообщалось, о том, что пограничные службы Туркменистана не разрешают пересечь границу тем, кто поступил в вузы Душанбе и других таджикских городов. По некоторым данным, власти Туркменистана не разрешили выехать в Таджикистан около 1 тысячи человек.

По официальным данным, в Таджикистане обучаются более двух тысяч студентов из Туркменистана, подавляющее большинство выбирают педагогическое направление.

По словами Дунйа Холдоровой, обучающейся на учителя математики, многие из сокурсников не могут поехать домой, из-за опасений лишиться возможности вернуться потом в Таджикистан и продолжить учебу.

«Теперь студенты из Туркменистана приезжают в Таджикистан для обучения в педагогических учебных заведениях. Только из нашего села, где проживает пять тысяч человек, в Душанбе обучаются 50 человек. Зарплата учителя в Туркменистане составляет 500 долларов, поэтому молодые люди хотят стать учителями. Но правительство не может обеспечить их рабочими местами», - говорит студентка.

Туркменские студенты признают, что воздерживаются от возвращения на родину, так как у них нет никаких гарантий, что они смогут потом выехать из Туркменистана.