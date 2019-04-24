Рустам Эмомали избран новым президентом Центрально-азиатской футбольной Ассоциации CAFA

CA-NEWS (TJ) - Сегодня, 24 апреля на очередном конгрессе центрально-азиатской футбольной ассоциации в Душанбе, президент федерации футбола Таджикистана Рустам Эмомали был избран новым президентом CAFA (Central Asian Football Association), сообщает пресс-служба федерации футбола РТ.

Первым вице-президентом центрально-азиатской футбольной ассоциации избран вице-президент федерации футбола Кыргызстана Дастанбек Конокбаев, а вице-президентом – генеральный секретарь федерации футбола Туркменистана Арслан Айназаров.

В связи с этим, штаб-квартира CAFA переезжает из Ташкента в Душанбе.

Центрально-азиатская футбольная ассоциация, которая была основана в июне 2014 года, объединяет федерации футбола шести стран – Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.