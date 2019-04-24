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  24 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Бухаре легковушка врезалась в Камаз, погибли мать и младенец

CA-NEWS (UZ) -  В Бухарской области в результате ДТП из-за несоблюдения дистанции водителем погибли молодая женщина и младенец, сообщила пресс-служба МВД республики.

23 апреля текущего года в Ромитанском районе Бухарской области 26-летний житель Денауского района Сурхандарьинской области А.А. управляя своей автомашиной марки «Nexia», врезался в заднюю часть грузового автомобиля марки «КАМАЗ».

В результате пассажирка автомашины «Nexia» С.К. получив травмы, скончалась на месте происшествия, а остальные пассажиры этой автомашины муж С.К., Ж.Р. их дочь И.А. 2019 года рождения и Ш.С. были доставлены в больницу, но, несмотря на оказанную помощь спасти ребенка не удалось.

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