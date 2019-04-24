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  24 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии прибыл в Пекин с государственным визитом

CA-NEWS (MNG) -  Сегодня, 24 апреля президент Монголии Халтмаагийн Баттулга прибыл в Пекин с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает Монцамэ.

В международном аэропорту главу монгольского государства с китайской стороны встретили заместитель министра иностранных дел КНР Кун Сюанью, чрезвычайный и полномочный посол КНР в Монголии Син Хаймин и другие официальные лица.

В этот же день премьер-министр КНР Ли Кэцян нанёс визит президенту Монголии в государственной резиденции "Дяоюйтай".

25 апреля в Доме народных собраний состоится церемония официальной встречи президентов двух стран.

Согласно программе визита, глава государства примет участие в мероприятии, посвященном проекту по защите гобийского медведя, посетит показательные выступления монгольских и китайских дзюдоистов. Кроме того, глава Монголии ознакомится с деятельностью порта Цаофэйдянь провинции Хэбэй.

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