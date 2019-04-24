Скончался еще один пассажир попавшего в ДТП на Кордайской трассе автобуса

CA-NEWS (KZ) - Врачи прокомментировали смерть еще одного пассажира автобуса, пострадавшего в ДТП на Кордайской трассе, передает Zakon.kz.

- Этого пациента к нам привезли после ДТП в крайне тяжелом состоянии, в коме, с травмами, не совместимыми с жизнью. Поэтому, к сожалению, пациент скончался, - сообщили в 7 городской клинической больнице Алматы.

В результате аварии погибло 12 человек - 8 на месте, 4 в больницах.

20 апреля около 5 часов утра в Кордайском районе Жамбылской области на 181 км автодороги Алматы - Ташкент произошло столкновение Toyota Camry с двигавшимся в том же направлении грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения, опрокинулся.

В автобусе были граждане Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. По делу о ДТП на Кордае арестован водитель автобуса.