В Таджикистане пройдет хакатон, где участники разработают проекты для женщин, живущих с ВИЧ

CA-NEWS (TJ) - 29-30 апреля в Таджикистане в лечебно-оздоровительном комплексе «Бахористон» (город Гулистон) в Согдийской области впервые пройдет специальный хакатон на тему: «Женщины и ВИЧ», организованный структурой ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, в сотрудничестве с офисом ЮНЕЙДС в Таджикистане и Таджикистанской сети женщин, живущих с ВИЧ, сообщает Asia-Plus.

В хататоне будут генерироваться идеи для улучшения качества жизни женщин, столкнувшихся с ВИЧ. По статистическим данным, доля женщин среди людей, живущих с ВИЧ, за последние годы в Таджикистане возросла на 5% и составляет около 40%. Среди них, женщин в возрасте 19-39 лет - 70%. При этом, только 11% молодых женщин в возрасте 15-24 лет правильно указывают способы профилактики передачи ВИЧ.

В двухдневном хакатоне примут участие представители общественных организаций, эксперты и специалисты в области ВИЧ, информационных технологий, представители госучреждений, СМИ, международных организаций.

9 команд в течение двух дней будут соревноваться в разработке продуктов/проектов, дальнейшее использование которых позволит повысить роль женщин в борьбе с ВИЧ и даст новые импульсы для улучшения качества жизни женщин, затронутых этим вирусом.

Ожидается, что в рамках хакатона будет создан web- сайт о проблемах женщин, живущих с ВИЧ, представлен Start-Up проект для повышения экономических возможностей женщин, повышения доступа к качественным услугам, а также эффективные программы по снижению стигмы и дискриминации.