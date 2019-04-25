МВД Казахстана не будет больше проводить экзамены на водительские права

CA-NEWS (KZ) - Министром внутренних дел Казахстана Ерланом Тургумбаевым 24 апреля в ходе совещания с участием заинтересованных государственных органов принято решение о ликвидации регистрационно-экзаменационных подразделений (далее-РЭП) с 1 июля текущего года с передачей их функций в Госкорпорацию «Правительство для граждан», сообщает пресс-служба МВД.



В настоящее время в Спеццонах функции по приему документов на регистрацию транспорта, выдачу документов и государственных номерных знаков осуществляют сотрудники Госкорпорации.

Сотрудники полиции, в свою очередь, проводят прием теоретических и практических экзаменов на знание Правил дорожного движения, проверку лиц и транспорта по базам розыска, наличие ограничений, подлинности документов.

Инициированное МВД новшество предполагает ликвидацию подразделений РЭП в Спеццонах, а также передачу функций по проведению теоретических и практических экзаменов в Госкорпорации.

При этом, информация о наличии необходимых для регистрации автотранспорта документов будет проверяться полицией удаленно в онлайн-режиме из баз данных налоговых, таможенных и других органов, т.е. без фактического предоставления «бумажных» документов.

Таким образом, при оказании услуг по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспорта будут полностью исключены контакты полиции как с гражданами, так и с сотрудниками Госкорпорации.

Распределение заявок на проверку документов будет производиться между сотрудниками полиции в автоматическом режиме, без возможности выбора, что также исключит «человеческий фактор».

Кроме того, предполагается полностью отменить процедуру осмотра и при первичной регистрации транспортных средств.

К примеру, ежегодно в Спеццоны представлялось более 1 млн. 150 тысяч автомашин для осмотра и последующей регистрации, что создавало неудобство для граждан и большие очереди. Поэтому, первоначально был отменен повторный осмотр автомашин, которые уже имели регистрацию в Казахстане (около 1 млн. автомашин). Теперь, после интеграции информационных систем КАП МВД и КГД МФ отменяется и первичный осмотр автомашин, вновь ввозимых в Республику Казахстан, т.к. предварительный осмотр и таможенная очистка будет проводиться в таможенных органах, и уже по необходимости в повторном осмотре – в территориальных органах МВД.

В данном случае основанием для внесения идентификационных данных транспортного средства в информационную систему МВД и регистрации транспорта, будут документы, выдаваемые таможенными органами при таможенной очистке, а также паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства, выдаваемые органами стран Таможенного союза.

Принимаемые меры позволят улучшить качество оказания государственных услуг, устранить коррупционные риски, а также укрепить строевые подразделения за счет образовавшихся резервов штатных единиц сотрудников РЭПов.

В городах где нет Спеццонов, функции РЭП будут переданы в обычные ЦОНы. В настоящее время МВД проводятся организационно-технические мероприятия по постепенному переходу на новый формат оказания госуслуг.