В Монголии задержан бывший руководитель ГРУ по делу о пытках убитого политика С.Зорига

CA-NEWS (MNG) - В Монголии задержан и доставлен в камеру предварительного содержания бывший руководитель главного разведывательного управления Батын Хурц. Генерал и ещё несколько сотрудников разведки подозреваются в организации пыток и давления на осужденных за убийство политика С. Зорига в 1998 году, передает 24 апреля Монголия Сейчас.

Две недели назад членам ВГХ и журналистам была показана видеозапись издевательств над осужденными, двоих из трёх министр юстиции и внутренних дел Ц.Нямдорж назвал невинно осужденными и потребовал немедленно освободить.

Б.Хурц известен как организатор похищения во Франции монгольского гражданина, подозревавшегося в убийстве С. Зорига. Из-за этого он провел около года в тюрьмах Великобритании и ФРГ, затем был неожиданно выпущен, возглавил антикоррупционное управление Монголии, а затем при Ц.Элбэгдорже и главное управление разведки.