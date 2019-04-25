Премьер-министр Узбекистана раскритиковал распространение георгиевских ленточек

CA-NEWS (UZ) - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов раскритиковал нарастающую популярность георгиевских ленточек. Арипов также отметил о необходимости провести аналогичную кампанию по популяризации узбекского флага, сообщили местные СМИ.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на видеоселекторном совещании, состоявшемся 24 апреля, дал поручения по вопросам празднования Дня памяти и почестей (9 мая).

Арипов поручил "провести в Фейсбуке челлендж с распространением флага Узбекистана и привлечь к этому таких певцов, как Шахзоду и Райхон. Было предложено присоединиться к акции, не только представителям эстрады, но и спортсменам, ораторам, учёным. То есть использовать пропагандистскую машину в полном объеме», - отмечается в сообщениях СМИ.

Кроме того, Арипов распорядился вместо георгиевских лент изготовить и раздать 100 тыс. лент в цветах флага Узбекистана.

"Это мероприятие неофициальное, поэтому оно должно искренне объединить людей, — заявил Арипов во время видеоселекторного совещания.

Поводом для запрета георгиевской ленточки стало мнение части узбекских историков, которые утверждали, что во время колонизации царской Россией многие генералы и офицеры были награждены орденом и лентой Святого Георгия. На медалях, учреждённых специально для генералов и офицеров армии колонизаторов, были вписаны названия узбекских городов, захваченных путём истребления местного населения, и к этим медалям были прикреплены ленты ордена Святого Георгия.