В Казахстане партия «Ак-Жол» выдвинула женщину кандидатом в президенты

CA-NEWS (KZ) - 24 апреля состоялся съезд внеочередной XV съезд Демократической партии Казахстана "Ак жол". Имя кандидата от партии на выборах озвучил председатель партии Азат Перуашев. Ею стала Дания Еспаева - депутат Мажилиса VI созыва, передает kursiv.kz.

Еспаева Дания Мадиевна родилась 5 марта 1961 года в Казахской ССР. Замужем, двое детей. Окончила Алма-Атинский учетно-кредитный техникум (1982), Казахскую государственную Академию Управления (город Алматы 1993 год) - специальность «Экономист»).

Карьеру она начала экономистом отдела кредитования Актюбинского областного Управления Государственного Банка СССР (1982-1986). Далее карьера сложилась следующим образом: старший экономист отдела кредитования Актюбинского областного Управления Государственного Банка СССР (1986-1987); старший экономист отдела денежного обращения областного управления Промстройбанка (1988-1991); главный бухгалтер Актюбинского филиала СО «Туран» (1992); заместитель директора Актюбинского филиала СО «Туран» (1992-1995); главный специалист, заместитель начальника, и.о. начальника отдела кредитования Актюбинского областного управления АО «Алем Банк Казахстан» (1995-1997); заместитель директора по корпоративному бизнесу АО «БТА Банк» (1998-2005); директор Актюбинского филиала АО «БТА Банк» (2006-11.2014); директор Актюбинского филиала АО «Казкоммерцбанк» (11.2014-03.2016); член правления Актюбинского филиала Союза «Атамекен»; член регионального координационного совета Актюбинской области.

Депутат Актюбинского областного маслихата, член комиссии по делам семьи и женщин (08.2008, переизбрана с 2012-2016), кандидат в депутаты мажилиса парламента РК от демократической партии «Ак жол» (05.02.2016), депутат мажилиса парламента РК VI созыва от партии «Ак жол», член комитета по финансам и бюджету мажилиса парламента РК (с 24.03.2016). Орден «Курмет» (2011); медали: 20-летие Независимости РК, «Лучший финансист».



